Отопительный сезон в Перми может начаться 5 сентября

Начало отопительного сезона в Перми запланировано на 5–6 сентября. Тепло начнет поступать в организации социальной сферы. Как сообщается на сайте мэрии, такие даты предварительно установил глава города Дмитрий Самойлов. Однако если погодные условия улучшатся, сроки начала отопительного сезона могут быть сдвинуты на более поздние даты.

По данным администрации Перми, готовность объектов социальной сферы города составляет 100%, источников тепловой энергии — 100%. Управляющие компании и ТСЖ завершают подготовку к началу отопительного сезона.