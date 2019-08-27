Россия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ

Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В постановлении на сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.

«Цель введенных ограничений — обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой»,— говорится в документе.

В справке к постановлению поясняется, что допустимые для ввоза в Россию в текущем году объемы ОРВ «распределены между заявителями с учетом правоприменительной практики предыдущих лет». Также в документе указан перечень ОРВ, на которые устанавливается ограничение.

Напомним, в прошлом году стало известно об уменьшении озоновой дыры. Ученые назвали это самым успешным примером борьбы с глобальной экологической проблемой.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ухоженный озон».