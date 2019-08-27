Такси «Ситимобил» начало работать в Казани

Сервис такси «Ситимобил» запустили с сегодняшнего дня в столице Татарстана, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для жителей Казани будут доступны два вида тарифов сервиса – эконом и комфорт. Стоимость поездки будет начинаться от 59 руб. В данный момент к «Ситимобилу» подключены четыре городских таксопарка. При этом сервис ищет возможности расширения сети в Казани.

«У нас серьезные планы на регион. Не зря Казань часто называют “третьей столицей России” – здесь много жителей и туристов», – заявил директор по связям с общественностью компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

По его словам, за первый месяц работы компания планирует совершить как минимум 250 тыс. поездок.

Казань стала третьим городом-миллионником в России и четвертым городом в Приволжском округе, где запустили «Ситимобил». В мае этого года сервис был запущен в Самаре. Летом он стал доступен для жителей Тольятти, Нижнего Новгорода и Ярославля.

"Ъ-Казань"