Три тяговые подстанции РЖД в текущем году будут присоединены к ЕНЭС

В 2019 году ПАО «ФСК ЕЭС» введет в работу заходы воздушных линий 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на тяговые подстанции ОАО «РЖД» 220 кВ «Гостагаевская», «Киевская» и «Чекон». Таким образом они будут присоединены к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ края. Присоединение тяговых подстанций «РЖД» к ЕНЭС позволит обеспечить электрической энергией возрастающую перевозку грузов по железной дороге. Инвестиции в проект составят 1,63 млрд руб.

Ранее в этом году Федеральная сетевая компания реконструировала подстанции 220 кВ «Вышестеблиевская», где установлен третий автотрансформатор 220/110 кВ мощностью 125 МВА. В результате суммарная установленная автотрансформаторная мощность объекта составила 375 МВА. Реконструкция позволит развиваться морским портам «Тамань», «Темрюк» и «Кавказ», интегрированным в международный транспортный коридор «Север – Юг».

Андрей Ульченко