В Пензенской области объем налоговых поступлений вырос на 5,2%

Индекс промышленного производства Пензенской области по итогам первого полугодия составил 103,25, что выше среднероссийского. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Объем строительства вырос на 4,8%, продукции сельского хозяйства – на 18%. Оборот всех организаций по всем видам экономической деятельности увеличился на 20%. В консолидированной бюджет Пензенской области с начала года поступило на 5,2% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года, объем страховых взносов на обязательное социальное страхование возрос на 11%.

Иван Сергеев