Уроженка Прикамья завоевала «золото» на чемпионате мира по биатлону

Уроженка Чайковского Екатерина Глазырина завоевала золотую и бронзовую награды на прошедшем в Минске чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В первый день чемпионата в женском суперспринте Екатерина Глазырина взяла «бронзу». На следующий день спортсменка завоевала «золото»в женском спринте на 6 км. Луция Харватова из Чехии показала результат, идентичный с Глазыриной, также став чемпионкой мира.

Екатерина Глазырина родилась и выросла в городе Чайковском. В 2011 году впервые выступила на Кубке мира, заняв шестое место. В 2012 году она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Швеции.