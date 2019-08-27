Краевой бизнес-омбудсмен готов заплатить 2 млн рублей за аренду двух машин

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае объявил электронный аукцион на оказание автотранспортных услуг. Исполнитель должен предоставить два автомобиля: один Toyota Camry и одну машину эконом-класса. Предусматривается, что уполномоченный и сотрудники его аппарата будут совершать поездки по Перми и до восьми поездок по Пермскому краю в месяц. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта до 30 сентября 2021 года.

Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн руб. Аукцион состоится 6 сентября.