«Лента» оспорила решение нижегородского УФАС о дискриминации поставщиков мяса курицы

Первый арбитражный апелляционный суд поддержал ООО «Лента» (гипермаркет «Лента», Санкт-Петербург) в споре с нижегородским УФАС и не нашел признаков дискриминации поставщиков мяса курицы АО «Линдовское» и ООО «Управляющая компания “Русское поле”». Как сообщается в картотеке арбитражных дел, решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений.

Напомним, признаки дискриминации поставщиков «Ленты» нижегородское УФАС усмотрело в конце 2018 года из-за разного размера штрафных санкций, установленных компанией для каждого поставщика. В июне арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным такое решение надзорного ведомства, указав, что стороны добровольно заключали договоры поставки и в праве были менять условия соглашений. При этом ни «Линдовское», ни «Русское поле» о нарушении своих прав не заявляли.

Кроме того, ООО «Лента» в августе оспорило в первой инстанции аналогичное решение нижегородского УФАС о дискриминации поставщиков алкоголя. Арбитражный суд Нижегородской области счел, что различные размеры штрафов для ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Бальзам», ООО «Растяпино», ООО «Сордис», ООО «БМР» и ООО «ЦДА “Сомелье”» были установлены после предварительного согласования с поставщиками. Решение по делу вступит в законную силу после 6 сентября, если не будет подана апелляционная жалоба.

Анастасия Еремина