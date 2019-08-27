В Ростовской области количество преступлений выросло на 8,3%

За январь — июль 2019 года в Ростовской области было зарегистрировано почти 35 тыс. преступлений, что на 8,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (чуть более 32 тыс.). Об этом сказано в отчете региональной прокуратуры.

Более 43% зарегистрированных преступлений — кражи, еще 15,1% — мошенничества. Доля преступлений, связанных с наркотиками, составила 9,2%, с незаконным оборотом оружия — 1,1%. Доля убийств, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев и угонов транспорта составила в каждом случае менее 1%. Еще 28,5% зарегистрированных преступлений в статистике подробно не отражены и отнесены к категории «другие преступления».

Как сказано в отчете, из почти 35 тыс. преступлений большая часть (17,7 тыс.) — предварительно расследованы. При этом 12 тыс. преступлений остаются нераскрытыми.

Кристина Федичкина