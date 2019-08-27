Амфитеатр и смотровые площадки появятся на набережной озера Кабан весной

Благоустройство второй очереди набережной озера Кабан завершится в центре Казани весной следующего года. Там появятся смотровые площадки, амфитеатр, детская и спортивная площадки, говорится в сообщении мэрии.

По словам помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, строители забили 91 из 100 десятиметровых свай под спортивную площадку, все сваи под смотровую площадку и около 50 из 100 свай под фитоочистные сооружения. В данный момент ведется подготовка для укладки брусчатки на территории от ресторана до проката катамаранов.

На набережной со стороны улицы Салимжанова организуют четыре функциональные зоны: спорт, река, лес и мост. Помимо амфитеатра, спортивной,детской и смотровой площадок там появятся школа воднолыжного спорта, зона для йоги, фонтан, зона с барбекю, лодочная станция с прокатом, пешеходный мост над водой к улице Марджани, а также комната матери и ребенка и торговые павильоны.

"Ъ-Казань"