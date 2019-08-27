Новосибирскую компанию заподозрили в незаконном выводе 600 млн рублей в Китай

В Новосибирской области возбуждено дело о выводе за рубеж многомиллионной суммы. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

По данным следствия, фирма, учрежденная предпринимателем из Бердска, перевела своим деловым партнерам из Китая свыше 600 млн руб. в рамках контрактов, заключенных в 2016-2017 годах. После 100% предоплаты в Россию должны были поступить партии различного товара, в том числе стройматериалы и спецодежда, но, по сведениям таможни, этого не произошло. Кроме того, покупатель не потребовал от продавца возврата денежных средств.

В отношении директора и учредителя фирмы расследуется дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов). Им грозит тюремный срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

Илья Николаев