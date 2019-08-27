Прожиточный минимум на Кубани превысил 11 тыс. рублей

В Краснодарском крае величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года установлена в сумме 11,1 тыс. руб. на душу населения, соответствующий приказ министра труда и социального развития региона Сергея Гаркуши опубликован на официальном сайте администрации края. В первом квартале текущего года средний прожиточный минимум в крае составлял 10,6 тыс. руб.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения на Кубани во втором квартале 2019 года составил 12 тыс. руб., для детей – 10,6 тыс. руб., для пенсионеров – 9,1 тыс. руб., говорится в приказе краевого министерства. Величина прожиточного минимума в регионе устанавливается для оценки уровня жизни и оказания мер социальной поддержки незащищенным категориям населения.

Анна Перова, Краснодар