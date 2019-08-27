Краевые власти разработали проект горнолыжного кластера «Пермский период»

Краевые власти планируют принять участие в конкурсном отборе Ростуризма комплексных инвестиционных проектов регионов по созданию в регионе кластера с проектом «Пермский период». Как сообщает Business Class, он предполагает развитие горнолыжных комплексов и превращение их в круглогодичные курорты.

Всего в «Пермский период» вошло пять проектов: инвестиционный проект «Экополис» с созданием горнолыжного комплекса на базе санатория «Демидково» (входит в ПФПГ), а также развитие действующих центров — «Губаха», «Такман», «Жебреи» и «Иван-Гора».

В рамках кластера планируется открытие новых трасс, установка кресельных подъемников, развитие туристской инфраструктуры: строительство гостиниц, экодомов, кафе, административных зданий. Должны появиться развлекательные центры и возможности для круглогодичного использования комплексов. Например, на горнолыжных комплексах „Губаха“ и „Иван-гора“ будут созданы трассы для тобогганов (сани без полозьев)»,— сообщила начальник отдела по туризму агентства по туризму и молодежной политике Светлана Климова.

По данным издания, стоимость работ в рамка кластера — 3,46 млрд руб. Из них 71% — деньги частных инвесторов, 6% — средства регионального бюджета, остальные 23% регион попробует получить из федерального бюджета (около 780 млн руб.). Федеральные средства будут направлены на создание транспортной и инженерной инфраструктуры горнолыжных комплексов.