Проект капремонта улицы Ленина в Перми оценили в 45 млн рублей

Администрация Перми объявила открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Ленина от вокзала Пермь II до ул.Парковой. В техническом задании указано, что исполнитель должен в том числе провести обследование существующей дождевой канализации и предусмотреть ремонт старой системы или строительство очистных сооружений. Полный комплект документации требуется передать заказчику не позднее 20 декабря 2020 года

Максимальная цена контракта установлена в размере 45,9 млн руб. Победителя определят 30 сентября.