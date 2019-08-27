РАНХиГС предложил провести соцопрос в Златоусте по поводу отставки мэра

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы выступил с инициативным предложением о проведении социологического опроса по вопросу об доверии главе города Вячеславу Жилину, сообщает пресс-служба вуза. Мнение горожан планируется спрашивать на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября. С таким предложением вчера во время визита в Златоуст выступил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, такого количества жалоб и «негатива» в адрес местной власти он не встречал ни в одном другом муниципалитете.

«Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего, по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. Пусть сами златоустовцы скажут, должен ли глава города уйти в отставку»,– написал господин Текслер у себя в Instagram.

По словам директора Челябинского филиала РАНХиГС Сергея Зырянова, по технологии реализации соцопрос на избирательных участках похож на exit-poll, «совершенно законен» и не влияет на предвыборные процедуры волеизъявления жителей.

«Хочу подчеркнуть, что наша задача и интерес – сугубо исследовательский и его цель – получить надежную информацию для понимания и оценки ситуации в Златоусте. Мы готовы в ближайшее время обратиться в избирком Челябинской области для того, чтобы обсудить все детали и надеемся достичь взаимопонимание в этом вопросе»,– говорит господин Зырянов.