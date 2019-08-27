Кредиторы ЗАО «Седин-Энерго» приняли решение продлить конкурсное производство банкрота

На собрании кредиторов ЗАО «Седин-Энерго» большинством голосов принято решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Краснодарского края о продлении процедуры конкурсного производства предприятия на два месяца. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, наблюдении в отношении ЗАО «Седин-Энерго» было введено в декабре 2013 года по заявлению ООО «СП Седин-Шисс», предъявив должнику требования на сумму 700 тыс. руб. Через полгода общество было признано банкротом, в отношении него было введено конкурсное производство. В числе кредиторов предприятия числятся ЗАО «Седин-Кубаноль», ООО «Седин-Энергосбыт», ООО «Терра-ЗИС», ООО «Станколизинг», ПА «Завод имени Седина», ЗАО «Седин-Энергосбыт», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Седин-Кубаноль», КГОФ «Возрождение сединского трудового коллектива, ЗАО «Центр инновационного развития» и другие.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Седин-Энерго» зарегистрировано в Краснодаре в 1999 году как предприятие по распределению электроэрегии. Уставный капитал общества составляет 840 тыс. руб. Владельцем 49,4% уставного капитала компании является ООО «Вико-дизайн», еще 47,2% владеет первичная профсоюзная организация группы «Седин». На конец 2016 года убытки общества составляли 6 млн руб., кредиторская задолженность – 80,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко