В течение ближайших нескольких лет в Кургане планируют построить центр единоборств. Об этом сообщил врио губернатора Вадим Шумков на открытии мастер-класса по MMA. «Я надеюсь, это будет хороший, красивый объект, такой, какой нужен для того, чтобы развивался крепкий курганский характер»,- сказал глава региона.

Также Вадим Шумков сообщил о планах по ремонту спорткомплекса «Турбинка», где прошло открытие мастер-класса. «Сейчас с ребятами разговаривали, что у нас “недолюбленными” остаются единоборства, хотя ребятишек ими занимается много, ребята хорошие, - отметил он. – Я полагаю, что в этом году мы осметим ремонт этого здания».