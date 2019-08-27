«Союз МС-14» с магнитогорским роботом «Федором» пристыковался к МКС со второго раза

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» сегодня в 6 часов утра по московскому времени успешно пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» Российского сегмента Международной космической станции, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Корабль доставил на МКС трех человек, а также созданного магнитогорской компанией «Андроидная техника» и доработанного госкорпорацией робота Skybot F-850, известного также как Fedor.

Работа антропоморфной системы будет протестирована в ходе ряда космических экспериментов. Планируется, что робот вернется на Землю в сентябре.

Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-14» стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Первая попытка пристыковаться к МКС оказалась неудачной: из-за сбоя радиооборудования продолжение стыковки в режиме автопилота тогда сочли небезопасным.