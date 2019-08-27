Мэрия не видит оснований для изъятия участка у «Элвис-Стиль-Центр»

Договор аренды земельного участка перед Дворцом культуры «Россия» на 3-й Дачной с ООО «Элвис-Стиль Центр» не расторгается в связи с тем, что арендатор является собственником расположенного на территории площадью 341 кв.м. нежилого здания. Это следует из ответа комитета по управлению имуществом Саратова на официальный запрос «Ъ».

В запросе речь шла о том, что с другим арендатором – ООО «Рекламный мир» долгосрочный договор аренды был расторгнут через суд, в результате чего, занимавшая территорию более 20 лет ярмарка была вынуждена ее освободить.

Договор аренды участка площадью 341 кв.м. был заключен 14 декабря 2015 года с ООО «Гармония». Срок аренды – 49 лет. На территории располагается магазин площадью до 150 кв.м. В конце 2018 года в договоре была произведена замена сторон – арендатором стало ООО «Элвис-Стиль Центр». «В связи с нахождением на участке нежилого здания, находящегося в собственности у арендатора, основания для расторжения договора аренды отсутствуют», - уточняет и.о. заместителя главы администрации по градостроительству и архитектуре Светлана Чеконова.

Марина Ковалева