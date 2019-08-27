Судьбу соглашений между мэрией и застройщиками депутаты решат на заседании думы

Сегодня на внеочередном заседании градостроительного комитета Пермской гордумы депутаты приняли решение рекомендовать принять на пленарном заседании проект резонансных поправок в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), вызвавших критику у строительного сообщества.

Мэрия предлагает установить на территории города зоны с разными коэффициентами плотности застройки и подзоны с разным уровнем этажности. При этом застройщики могут реализовывать свои проекты с превышением лимитов, если готовы заключать с администрацией соглашения о строительстве объектов социальной инфраструктуры или финансировании их возведения.

На прошлой неделе комитет не смог принять решение об одобрении или отклонении проекта из-за отсутствия заключений — управления экспертизы и аналитики, прокуратуры и КСП.

К сегодняшнему заседанию они поступили. Прокуратура свое заключение не показала, но ее представитель устно заявил, что все соответствует законодательству. КСП рекомендовала принять проект с учетом предложенных ей мнений. Думское управление аналитики и экспертизы также рекомендовало принять его. В итоге думский комитет единогласно поддержал решение вынести законопроект на заседание думы, при одном воздержавшемся. Однако, что касается поддержки проекта в части заключения соглашений, депутаты комитета решили оставить выбор за думой - .думе рекомендовано представить в парламент проект таких соглашений до ноября 2019 года.