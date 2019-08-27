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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проектом продления ул. Авроры в Самаре займется компания из Санкт-Петербурга

Подведены итоги конкурса на разработку проекта строительства автодороги на ул. Авроры. Речь идет об участке дороги общего пользования регионального значения от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Тендер выиграло ЗАО «Петербургские сети». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания запросила за свою работу 61,2 млн руб. Заказчиком работ выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проект продления улицы Авроры предусматривает строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,7 км и транспортной многоуровневой развязки на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе. Прогнозируемая интенсивность движения по новому участку улицы составляет 14 тыс. автомобилей в сутки.

Георгий Портнов


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