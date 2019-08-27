На нескольких улицах Ростова на сутки отключат воду

В Ростове с 8:00 27 августа до 8:00 28 августа на нескольких на нескольких улицах отключат подачу воды, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал». Отключение связано с перевозкой водовода Д-700мм по ул. Вересаева в направлении жилого дома № 63/6 по пр. 40-летия Победы. Так, подача воды прекратится в границах ул. Алмаатинская - пер. Стальского - ул. Вересаева, 99 - ул. Вересаева, 1, а также по пр. 40 лет Победы: от дома № 45 до дома 63/16, от дома 73/18 до дома 73/1.

Кроме того, в границах ул. Вересаева, 103 В - пр. 40 лет Победы, 1, пр.40 лет Победы, 43 - пр. 40 лет Победы, 43 В, пр. 40 лет Победы от жилого дома 75/1 до жилого дома 73 Д, пр. 40 лет Победы от жилого дома 97 В, Г, Д, до жилого дома 95 Г, пр. 40 лет Победы - пер. Боковский - ул. Кржижановского - пер. Цусимский вода будет подаваться под низким давлением.

Дарья Голякова