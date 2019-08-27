В Удмуртии разработали концепцию цифрового развития экономики региона до 2024 года. Ее создали эксперты НИУ «Высшая школа экономики», сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.

В рамках концепции планируют создать интеллектуальный транспортный каркас, который оптимизирует транспортные потоки и позволит использовать беспилотный транспорт. Также в Удмуртии появятся «умные» парковки и остановки, которые оснастят информационными табло, системами видеонаблюдения, различными датчиками и зарядкой мобильных устройств. Внедрить технологии «умного» города планируют в Ижевске, Глазове и Сарапуле.

В образовании эксперты предлагают развивать технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. В производстве — компоненты робототехники и 3D-печать, в ЖКХ — большие данные и интернет вещей. Концепция предусматривает адаптацию всей системы образования под нужды цифровой экономики — курсы по цифровой грамотности затронут все группы населения. Кроме того, в республике намерены развивать инфраструктуру поддержки IT-отрасли, а также расширить действие налоговых льгот для инновационных и IT-компаний. В результате ожидается, что не менее двух IT-компаний Удмуртии войдут в ТОП-100 IT-компаний России.

«Разрабатываемая нами концепция позволила структурировать текущее состояние цифровой экономики региона, проанализировать лучшие практики и сформировать планы по реализации конкретных смарт-сервисов для граждан, бизнеса и органов власти, а также по созданию необходимых институтов развития и мер поддержки для развития ИТ-отрасли региона. А публичные обсуждения позволяют посмотреть на документ с разных сторон»,— отметил министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов.