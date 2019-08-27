DJ Smash открыл в Москве ресторан

Пермский предприниматель и российский диджей Андрей Ширман (DJ Smash) 23 августа стал совладельцем 50% долей в столичном ООО «Шаур Ман». Об этом сообщается в системе СПАРК-Интерфакс. Компания создана в январе 2019 года столичным бизнесменом Арменом Ептышевым, партнером певца Тимура Юнусова (Тимати) по фитнес-центру «Меркурий». Компания занимается ресторанной деятельностью.

Согласно сообщению столичных СМИ, в конце августа пермский шоумен открыл в Москве кафе «Гурман Шаурман» возле Аптекарского огорода. По данным СМИ, в меню есть авторское блюдо от певца — шаурма «Пермская загадочная».

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что Андрей Ширман получил долю в Черемушкинском рынке на юго-западе Москвы, стоимость которого оценивают максимум в 200 млн руб.