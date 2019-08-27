На выборы дум трех муниципальных округов зарегистрировано 148 кандидатов

На выборы депутатов дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов зарегистрировано 158 кандидатов. Из них 124 представляют пять политических партий, а 34 баллотируются как самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии Пермского края, наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Березовском округе, где на 16 мандатов претендует 65 человек. В Ординском округе на 15 мест претендуют 50 кандидатов, в Александровском на 15 мандатов приходится 43 человека.

Отказ в регистрации получили 30 кандидатов. Из них 10 не сдали необходимые документы на регистрацию, а 14 не представили необходимое число достоверных подписей. Иными причинами отказа послужили отсутствие у кандидата пассивного избирательного права, а также установление факта сокрытия сведений о своей судимости. Выборы состоятся 29 сентября.