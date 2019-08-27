В Свердловской области от клещей пострадали около 31,7 тыс. человек

Порядка 31,7 тыс. свердловчан пострадали от укусов клещей, в июле этот показатель составлял более 29,4 тыс. человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших более 5,6 тыс. детей (+400 человек по сравнению с июлем). «В Екатеринбурге нападению клещей подверглись более 10,7 тыс. человек (в июле — более 10 тыс. человек), в том числе 1,4 тыс. детей (1,3 тыс. человек — в июле). Показатели находятся на уровне среднемноголетних данных»,— говорится в исследовании.

Наибольшую активность клещей специалисты зафиксировали в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком городском округе, Рефтинском и Асбестовском городских округах и других муниципалитетах. Врачи провели более 228 тыс. вакцинаций и порядка 340 тыс. ревакцинаций против клещевого вирусного энцефалита.

«В лечебно-профилактические организации региона с предварительным диагнозом “клещевой вирусный энцефалит” госпитализированы 300 человек, диагноз подтвержден у 68 человек, включая семь детей. С диагнозом “клещевой иксодовый боррелиоз” госпитализированы 540 человек, заболевание подтверждено у 388 человек, из них 55 детей»,— сообщается в исследовании Роспотребнадзора.

Дарья Соколова