На дератизацию пяти районов Саратова из резервного фонда выделили 500 тыс. рублей

В Саратове на дератизацию территорий в пяти районах города - Заводском, Ленинском, Фрунзенском, Октябрьском и Кировском – из резервного фонда было выделено 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии после сообщения регионального СУ СК о возбуждении уголовного дела по ст. «халатность» в связи со вспышкой заболеваемости «мышиной лихорадкой».

В администрации утверждают, то ею был разработан план проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, который включил дератизацию территорий детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесном массиве.

Также проводилась обработка 50-метровой пограничной зоны, площадь обработки составила 23,7 гектар, обрабатывались парки и скверы.

В администрации считают, что муниципалитет провел дератизацию «в объеме выделенных средств и предоставленных полномочий».

Марина Ковалева