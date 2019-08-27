Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов

Прокуратура Свердловской области проведет проверку соблюдения федерального законодательства в части нарушение трудовых прав работников в медицинских учреждениях Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе ведомства, надзорные мероприятия пройдут 28 августа.

Сотрудники отдела свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан встретятся с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, и с руководством больниц. «Прокуратура проверит все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Проверка прокуратуры пройдет на фоне увольнения шести хирургов из городской больницы №1 Нижнего Тагила. В пятницу, 23 августа, местные СМИ сообщили о том, что шесть врачей подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла в начале августа в Демидовской больнице, откуда ушли четыре специалиста.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков рассказал, что по результатам проверки медицинского учреждения комиссия министерства не нашла нарушений по выплате зарплат специалистам. По его словам, один из врачей уже забрал заявление об увольнении. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с массовым увольнением хирургов и отметил, что «главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и министерства здравоохранения».

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поиску решений проблем, возникших в сфере здравоохранения. Главной темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. На совещание приглашены профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений и практикующие врачи, а также представители профсоюзных организаций и эксперты.

Анастасия Реутова