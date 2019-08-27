Восемь промышленных предприятий Кубани получат из бюджета 19 млн рублей

Конкурсная комиссия департамента промышленной политики Краснодарского края одобрила восемь заявок от промышленных предприятий региона на получение субсидий. Общая сумма, которая будет направлена из региональной казны в виде субсидий на поддержку производителей, составляет 19 млн руб. Это уже второе заседании комиссии, на котором распределяются средства предприятиям.

Как сообщают в ведомстве, средства получат предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники, гофрированной бумаги и картона, изделий из пластмассы, а также матрасов, постельного белья и мебели для спален. Субсидии призваны возместить производителям часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств.

Всего в 2019 году размер субсидий промышленным предприятиям края превысил 80 млн руб. Программа поддержки региональных производителей выполнена на 50%. В 2018 году в рамках данной программы субсидии на общую сумму 83,7 млн руб. получили 33 региональных промышленных предприятия.

Василий Хитрых