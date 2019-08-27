Движение транспорта ограничат на нескольких участках улиц в Ижевске 7 сентября. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Динамовская миля», сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет введут с 10:00 до 15:00. Ограничение будет действовать на участках ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров, на ул. Пушкинская от пер. Широкий до ул. Советская, на ул. Коммунаров от ул. Советская до ул. Красногеройская, на ул. Красногеройская от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса, на ул. К. Маркса от ул. Красногеройская до ул. Советская, на ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров.