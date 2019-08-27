Пермский проект «Рациональное недропользование» успешно презентован в Москве

Губернатор Пермского края представил в Москве, на совете научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, проект НОЦ «Рациональное недропользование». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Центр «Рациональное недропользование» займется разработкой технологий в сфере добычи твердых полезных ископаемых, углеводородов, химии, энергетики, машиностроения, инновационных материалов, робототехники и экологии. Проект объединит более ста лабораторий и кафедр отечественных и иностранных вузов, с центром будут сотрудничать 700 экспертов и более 5 тыс. инженеров. Среди партнеров НОЦ — 50 российских и зарубежных компаний.

Пермский НОЦ отличается от других тем, что ориентирован на высокие технологии, создающиеся именно в Прикамье. «Мы поставили, возможно, нескромную задачу — обеспечить нашу промышленность в сфере природопользования нашими технологиями и нашими кадрами, в первую очередь российскими, с максимальной локализацией в Пермском крае»,— заявил глава региона.

По словам губернатора, развитие новых технологий напрямую связано с повышением качества образования и сотрудничеством с крупными корпорациями. «Уже сейчас в Прикамье студенты имеют возможность принять участие в исследовательских проектах, пройти практику на предприятиях, которые внедряют эти технологии. От этого меняется их подход и взгляд, они определяются с тем, что хотят делать, а главное — понимают, какие высокие требования эти компании предъявляют»,— рассказал глава региона.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова отметила презентацию НОЦ Пермского края. «Чувствуется, что губернатор самостоятельно руководит этим проектом и считает, что это его персональный приоритет,— заявила госпожа Голикова.— И те показатели, которые он перед собой ставит, это не только наука и образование, это показатели валового регионального продукта, показатели качества жизни. И что очень важно — в презентации прозвучала тема борьбы с оттоком молодых кадров из региона. Конечно, программа требует достройки и доработки, но мы были приятно удивлены».