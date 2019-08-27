Директора новосибирской фирмы отдали под суд за невыплату зарплаты

Новосибирские следователи направили в суд уголовное дело директора ЗАО «Автоматика», который обвиняется в невыплате зарплаты. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, с января 2018-го по апрель 2019 года руководитель компании не выплачивал четырем своим сотрудникам жалование, задолжав им около 1,5 млн руб. В то же время, установило разбирательство, в указанный период на счетах компании имелось достаточно средств для погашения задолженности, к тому же глава «Автоматики» регулярно выплачивал себе зарплату.

Как рассказал официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин, после возбуждения уголовного дела задолженность по зарплате была частично погашена на сумму почти 550 тыс. руб.

Илья Николаев