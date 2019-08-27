Большой круглый стол в ЮУТПП Создание медицинского кластера на Южном Урале и проблемы маркировки в сфере здравоохранения обсудят в ЮУТПП

Участниками большого круглого стола станут представители регионального Минздрава, Минэкономразвития, Росздравнадзора, медицинских организаций, ЦРПТ-Честный знак (национальная система цифровой маркировки) и бизнес-сообщества Челябинской области.



Формирование медицинского кластера на базе передовых медцентров Челябинской области является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Комплексный подход к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи должен обеспечить рост объема оказанных медицинских услуг не только южноуральцам, но и пациентам из других регионов, в том числе, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Какие методики и инструменты для развития отраслевого кластера могут предложить наши основные игроки рынка медицинских услуг? Об этом речь пойдет в первой части круглого стола. Участниками разговора станут чиновники, бизнесмены, руководители крупнейших медицинских учреждений города.

Вторая часть мероприятия будет посвящена проблемам и особенностям маркировки в сфере здравоохранения. Как известно, в 2020 году вводятся новые правила маркировки лекарственных препаратов, которые распространяются на всех участников оборота: производителей, логистические компании, дистрибьютеров, аптечные и медицинские организации.

С помощью уникального цифрового кода можно будет отследить движение любого препарата от производителя и до аптеки. Однако уже на подготовительном этапе эксперты прогнозируют возможные негативные последствия нововведений: подорожание и дефицит лекарств, закрытие мелких аптечных пунктов и другие.

Принять участие в обсуждении данных вопросов организаторы — комитет по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения совместно с комитетом по развитию потребительского рынка ЮУТПП — приглашают всех желающих.

Спикеры:

Щетинин Виталий Борисович , и.о. первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области;

, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области; Горжуй Лариса Александровна , начальник управления развития территорий министерства экономического развития Челябинской области;

, начальник управления развития территорий министерства экономического развития Челябинской области; Волчегорский Илья Анатольевич , ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет, доктор медицинских наук, профессор;

, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет, доктор медицинских наук, профессор; Лукин Олег Павлович , главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России;

, главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России; Важенин Андрей Владимирович ,

, Киреева Галина Николаевна , главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»;

, главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»; Коляда Елена Валерьевна , директор ООО МЦ «Лотос»;

, директор ООО МЦ «Лотос»; Сакаев Марат Рустамович , директор по развитию группы Фарма Центра развития перспективных технологий (г. Москва);

, директор по развитию группы Фарма Центра развития перспективных технологий (г. Москва); Яковенко Валерий Анатольевич, первый заместитель генерального директора ОА «Областной аптечный склад»;

первый заместитель генерального директора ОА «Областной аптечный склад»; Землянская Лариса Александровна , руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;

, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области; Заднепрянская Инна Геннадьевна , начальник отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;

, начальник отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области; Хребтов Егор Юрьевич, генеральный директор ООО «Белый кит».

Круглый стол состоится 29 августа 2019 года в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж). Начало в 14.30, регистрация с 14.00.

Участие в мероприятии бесплатное.

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