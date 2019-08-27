Большой круглый стол в ЮУТПП

Участниками большого круглого стола станут представители регионального Минздрава, Минэкономразвития, Росздравнадзора, медицинских организаций, ЦРПТ-Честный знак (национальная система цифровой маркировки) и бизнес-сообщества Челябинской области.
Формирование медицинского кластера на базе передовых медцентров Челябинской области является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Комплексный подход к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи должен обеспечить рост объема оказанных медицинских услуг не только южноуральцам, но и пациентам из других регионов, в том числе, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Какие методики и инструменты для развития отраслевого кластера могут предложить наши основные игроки рынка медицинских услуг? Об этом речь пойдет в первой части круглого стола. Участниками разговора станут чиновники, бизнесмены, руководители крупнейших медицинских учреждений города.
Вторая часть мероприятия будет посвящена проблемам и особенностям маркировки в сфере здравоохранения. Как известно, в 2020 году вводятся новые правила маркировки лекарственных препаратов, которые распространяются на всех участников оборота: производителей, логистические компании, дистрибьютеров, аптечные и медицинские организации.
С помощью уникального цифрового кода можно будет отследить движение любого препарата от производителя и до аптеки. Однако уже на подготовительном этапе эксперты прогнозируют возможные негативные последствия нововведений: подорожание и дефицит лекарств, закрытие мелких аптечных пунктов и другие.
Принять участие в обсуждении данных вопросов организаторы — комитет по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения совместно с комитетом по развитию потребительского рынка ЮУТПП — приглашают всех желающих.
Спикеры:
Круглый стол состоится 29 августа 2019 года в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж). Начало в 14.30, регистрация с 14.00.
Участие в мероприятии бесплатное.
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Пресс-служба Южно-Уральской ТПП