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Большой круглый стол в ЮУТПП

Создание медицинского кластера на Южном Урале и проблемы маркировки в сфере здравоохранения обсудят в ЮУТПП

Участниками большого круглого стола станут представители регионального Минздрава, Минэкономразвития, Росздравнадзора, медицинских организаций, ЦРПТ-Честный знак (национальная система цифровой маркировки) и бизнес-сообщества Челябинской области.


Формирование медицинского кластера на базе передовых медцентров Челябинской области является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Комплексный подход к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи должен обеспечить рост объема оказанных медицинских услуг не только южноуральцам, но и пациентам из других регионов, в том числе, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Какие методики и инструменты для развития отраслевого кластера могут предложить наши основные игроки рынка медицинских услуг? Об этом речь пойдет в первой части круглого стола. Участниками разговора станут чиновники, бизнесмены, руководители крупнейших медицинских учреждений города.

Вторая часть мероприятия будет посвящена проблемам и особенностям маркировки в сфере здравоохранения. Как известно, в 2020 году вводятся новые правила маркировки лекарственных препаратов, которые распространяются на всех участников оборота: производителей, логистические компании, дистрибьютеров, аптечные и медицинские организации.

С помощью уникального цифрового кода можно будет отследить движение любого препарата от производителя и до аптеки. Однако уже на подготовительном этапе эксперты прогнозируют возможные негативные последствия нововведений: подорожание и дефицит лекарств, закрытие мелких аптечных пунктов и другие.

Принять участие в обсуждении данных вопросов организаторы — комитет по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения совместно с комитетом по развитию потребительского рынка ЮУТПП — приглашают всех желающих.

Спикеры:


  • Щетинин Виталий Борисович, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области;
  • Горжуй Лариса Александровна, начальник управления развития территорий министерства экономического развития Челябинской области;
  • Волчегорский Илья Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет, доктор медицинских наук, профессор;
  • Лукин Олег Павлович, главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России;
  • Важенин Андрей Владимирович,
  • Киреева Галина Николаевна, главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»;
  • Коляда Елена Валерьевна, директор ООО МЦ «Лотос»;
  • Сакаев Марат Рустамович, директор по развитию группы Фарма Центра развития перспективных технологий (г. Москва);
  • Яковенко Валерий Анатольевич, первый заместитель генерального директора ОА «Областной аптечный склад»;
  • Землянская Лариса Александровна, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;
  • Заднепрянская Инна Геннадьевна, начальник отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;
  • Хребтов Егор Юрьевич, генеральный директор ООО «Белый кит».

Круглый стол состоится 29 августа 2019 года в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж). Начало в 14.30, регистрация с 14.00.

Участие в мероприятии бесплатное.

Аккредитация для СМИ обязательна. Тел.: 89823166023

Пресс-служба Южно-Уральской ТПП

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