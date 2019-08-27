Владимир Путин в Казани встретится с президентом WorldSkills International

Президент России Владимир Путин приедет сегодня в Казань на закрытие мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills. Глава государства выступит перед участниками соревнований. Также у него запланированы встречи с президентом WorldSkills International Симоном Бартли и с российской сборной молодых профессионалов, говорится в сообщении Кремля.

Церемония закрытия чемпионата WorldSkills стартует в 19:00. Ожидается выступление Филиппа Киркорова и Светланы Лободы, а основным событием станет награждение участников WorldSkills. Во время мероприятия планируется передача флага мирового движения WorldSkills Шанхаю, который примет следующий чемпионат в 2021 году.

Напомним, что на церемонию открытия WorldSkills в Казань приезжали премьер-министр России Дмитрий Медведев и замглавы правительства страны Татьяна Голикова.

"Ъ-Казань"