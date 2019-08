Клип на песню Тейлор Свифт стал лучшим видео года по версии MTV

Певица Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards в самой престижной номинации «Видео года» за клип на песню You Need To Calm Down. Церемония награждения прошла в ночь на вторник, 27 августа, в американском штате Нью-Джерси.

Другие номинации:

«Песня года» — рэпер Lil Nas X за видео на композицию Old Town Road;

«Лучший исполнитель» — певица Ариана Гранде;

«Лучшая группа» — южнокорейская BTS;

«Напористый артист года» и «Лучший молодой артист» — певица Билли Айлиш.

В прошлом году лучшим видео был признан клип кубино-американской певицы Камилы Кабельо на песню Havana. Лучшей песней стал трэк «Rockstar» от Post Malone и 21 Savage.