Сквер рядом с мэрией Новосибирска отреставрируют за 12 млн рублей

Подрядчик приступил к первому этапу реставрационных работ в сквере героев Революции на Красном проспекте в центре Новосибирска, сообщает пресс-центр мэрии.

Летом этого года муниципальное учреждение «Горзеленхоз» выбрало на конкурсной основе подрядчика для проведения первого этапа реставрации в сквере героев Революции. По материалам портала госзакупок, в августе «Горзеленхоз» заключил с омской компанией «Трестстрой-2000» бизнесмена Алексея Шемберко контракт стоимостью 2,5 млн руб. Подрядчик должен выполнить работы к середине октября.

«В течение двух месяцев сквер будет закрыт для посетителей. Подрядная организация приступила к работам на монументе-факеле»,— говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Полная стоимость реставрации составит около 12 млн руб. В рамках проекта восстановят панно, захоронения революционеров и бюсты, а также приведут в порядок ограду, систему освещения и зеленую зону. Реставрация сквера завершится в 2021 году.

Илья Галагуз