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Пресс-релиз

В Пензенской области легализованы трудовые отношения с 14 тыс. граждан

По снижению уровня нелегальной занятости Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Об этом рассказал на заседании «круглого стола» губернатор Иван Белозерцев.

С 2015 году на территории региона было 34% заключенных трудовых договоров, в 2018 году – 120%. С начала этого года трудовые договора были заключены с 14 тыс. чел., ранее работавшими неофициально, что составляет 73% от установленного для Пензенской области контрольного показателя.

Иван Сергеев


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