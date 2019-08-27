В иссинских УИКах обнаружена неисправная пожарная сигнализация и заблокированные эвакуационные выходы

В помещениях двух избирательных участков в Иссинском районе были выявлены нарушения норм пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Оба находятся в образовательных организациях. Проверка с привлечением сотрудников регионального ГУ МЧС показала, что устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, и пожарная сигнализация неисправны, эвакуационные выходы закрыты на ключ.

Руководителям организаций внесены представления, одно из них рассмотрено и удовлетворено, другое находится на рассмотрении.

Иван Сергеев