В Красноярском крае отпраздновали юбилей самого большого угольного разреза России

Бородинский угольный разрез имени Михаила Ивановича Щадова отпраздновал 70-летие. В Красноярском крае предприятие обеспечивает более половины от общего объема отрасли, а по добыче угля самым безопасным и экологичным открытым способом является лидером в России.

«В регионе сосредоточен огромный потенциал угольных ресурсов страны. Каждая десятая тонна от общего объема угля, добываемого в России, принадлежит нам, - подчеркнул обращаясь к горнякам во время торжества по случаю Дня шахтера и юбилея градообразующего предприятия министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. - При этом отрасль интенсивно развивается: объем добычи в 2018 году составил 41,9 миллионов тонн, что на 5,5 % больше объемов предыдущего года. И определяющее значение в этих результатах имеет Бородинский угольный разрез».

История Бородинского разреза официально началась в 1949 году – предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию с мощностью 1 миллион тонн угля. Спустя 70 лет счет отгруженным с предприятия тоннам ископаемого топлива пошел на второй миллиард. Миллиардный рубеж здесь «перешагнули» в 2016-м, и до сих пор этот трудовой подвиг нескольких поколений бородинских горняков не повторило ни одно угледобывающее предприятие России. А жителям и гостям города об историческом событии напоминает 14-метровая гранитная стела в центре города с именами тех, чей вклад оценен не только коллегами и земляками, но и руководством страны.

«Я неоднократно бывал на Бородинском разрезе, и всегда поражаюсь труду шахтеров. Здесь работают отважные и мужественные люди. Благодаря им сегодня разрез является градообразующим предприятием не только для Бородино, но и для всего края, - уверен депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин. - Я не понаслышке знаю, что угольная промышленность играет значительную роль в оборонно-промышленном комплексе. Убежден, что без угольной промышленности мы не сможем двигать страну вперед».

На протяжении 70 лет Бородинский разрез – это главный гарант энергобезопасности Красноярского края. Кроме того, бородинским углем стабильно обеспечиваются энергосистемы Иркутской и Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Хакасия, а также предприятия ЖКХ и оборонного комплекса Дальнего Востока.

«Сегодня бородинский уголь согревает всю Сибирь, - пояснил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, регионального производственного подразделения Сибирской угольной энергетической компании, в составе которой успешно трудится предприятие. - География потребителей Бородинского разреза постоянно растет, и в 2018 году коллектив горняков впервые за последнее десятилетие преодолел планку в 20 миллионов тонн, добыв 21,6 миллионов тонн угля. А уже в ближайшие годы планируется вывести добычу на отметку в 26-28 миллионов тонн в год».

Добычу угля на Бородинском разрезе обеспечивает 40 единиц мощной высокопроизводительной техники. Только здесь в стране работают роторные экскаваторы ЭРП-2500 – мощные машины, по высоте достигающие уровня 10-этажного дома. За последние годы в связи с ростом объемов парк техники на предприятии увеличился на четверть. Но все же главной опорой предприятия были и остаются люди, многие из которых горняцкое мастерство и любовь к шахтерской профессии передают из поколения в поколение. Стаж многих шахтерских династий на разрезе составляет 150-200 лет. Всего предприятие обеспечивает работой более 1,5 тысяч жителей горняцкой столицы.

«Надёжность энергоснабжения миллионов людей в Сибири зависит от труда этих полутора тысяч человек – горняков Бородинского разреза. Не просто зависит – их усилиями и мастерством обеспечивается надежность энергоснабжения. Шахтеры Бородинского разреза достойно работали все эти годы, и так же продолжают трудиться», - адресует теплые слова в адрес коллектива предприятия заместитель генерального директора, директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев.

Во время торжественных мероприятий горняков и жителей города поздравили представители краевой власти, руководители СУЭК, отличившимся сотрудникам Бородинского разреза и ветеранам были вручены благодарственные письма и награды. А сюрпризом вечера стали приезд и выступление столичной кавер-группы «Республика» и популярной певицы Татьяны Овсиенко. Завершился праздник по традиции фейерверком под живое исполнение солистов бородинского ГорДК «Угольщик».