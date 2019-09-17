Разными путями

Многие коллекции, показанные в Париже на июльской Неделе от-кутюр, навеяны путешествиями. Марка Chaumet отправилась в небесные просторы, Chanel — в сказочную Россию, Mellerio и Buccellati выбрали солнечную Италию, Mikimoto — загадочные сады Франции, Messika — палящие пустыни Дикого Запада, De Beers — Африку, а Lydia Courteille — родной Париж. Виктуар де Кастеллан празднует свое 20-летие в Dior яркой разноцветной коллекцией, а новички Ana Khouri и Elie Top продолжают завоевывать ювелирную столицу мира.

Chanel

Le Paris Russe de Chanel

Новая коллекция Chanel — посвящение России. Самой Мадемуазель не довелось побывать в нашей стране, но она всегда была окружена русскими эмигрантами в Париже. Парфюмер царского двора Эрнест Бо создал для нее аромат под номером пять, княгиня Мария Павловна в своем ателье «Катмир» разрабатывала вышивки для Chanel, с Коко нежно дружили Стравинский и Дягилев, а великий князь Дмитрий Павлович стал героем одного из ее самых страстных романов. Так что во многом новая коллекция — о мечте, о России, которую Габриэль Шанель сама для себя выдумала.

Бриллиантовые комплекты Aigle Cambon (браслет плюс кольцо) и Aigle Protecteur (колье плюс серьги) с двуглавыми орлами (в квартире Мадемуазель на улице Камбон зеркало украшало изображение именно этой птицы), серьги и кольца Medaille Solaire из желтого золота с мотивом, напоминающим орден императорской России, браслет-манжета Folklore с красной эмалью и несколько ювелирных головных уборов — тиары Ble Maria с цветными турмалинами и диадема-трансформер Sarafane с жемчугом — одни из самых ярких украшений собрания «a la russe». Пока в коллекции 63 украшения, но ее обещают дополнить к ноябрю еще несколькими изделиями и представить все вместе в Москве.

Chaumet

Les Ciels de Chaumet

Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты Фото: Courtesy of Chaumet

«Что может быть романтичнее небес?» — задумались ювелиры Chaumet и, видимо, ответа не нашли, потому что новую коллекцию решили посвятить именно небу во всех его цветовых ипостасях. Грозовой небосвод перед большой летней бурей нашел воплощение в комплекте Lueurs d’Orage: асимметричные серьги с имперскими топазами, сиреневыми сапфирами и ярко-красными гранатами родолитами, часы в технике маркетри из разноцветного перламутра, колье-трансформер с имперским топазом огранки «груша» весом 37 карат.

Chaumet, серьги Soleil de Feu, белое и розовое золото, сапфиры, шпинели, гранаты и бриллианты Фото: Chaumet

Волнистые облака на небе превратились в украшения Nuages d’Or из белого и желтого дутого золота, усыпанного бриллиантами. Золотистое солнце отозвалось диадемой, колье, серьгами и кольцами Soleil Glorieux c желтыми и прозрачными бриллиантами, а огненное — колье, серьгами, брошью и кольцами Soleil de Feu с красной шпинелью, рыжими гранатами и желтыми сапфирами. Ночное небо получило два воплощения: с камнями синих и зеленых оттенков (комплект Soleil de Minuit) и с прозрачными бриллиантами, словно драгоценными звездами (комплект Les Fulgurances du Ciel).

Dior

Gem Dior

Dior Joaillerie, кольцо Multicolore Anglais, желтое золото, рубины, сапфиры, спессартины, цавориты, гранаты, изумруды, бриллианты Фото: Dior Joaillerie

«Мне захотелось положить все мои коллекции для Dior c 1999 года в шейкер и посмотреть, что из этого выйдет! Получилось не фигуративное повторение, а новое абстрактное воплощение, как пиксельные стоп-кадры крупным планом»— так рассказывает о своей новой коллекции Gem Dior креативный директор ювелирного направления марки Виктуар де Кастеллан. В этом году Виктуар отмечает 20-летний юбилей: ее первая коллекция для Dior появилось в 1999-м. Не потому ли в нынешней 99 изделий?

Сама коллекция максимально абстрактна и строится на ломаных линиях, любимой Виктуар асимметрии и игре с цветом. Outremer (лазурь) и Denim (джинса) с синими сапфирами, Bonbon (конфета) с розовыми, Orange Safran (оранжевый шафран) с рыжим спессартином, Sapin (елка), Menthe (мята) и Gazon (газон) с изумрудами, Vert Pomme (зеленое яблоко) с цаворитами, Coquelicot (мак) и Vermillon (алая краска) с рубинами и Glacon (кубик льда) с белыми бриллиантами — каждый комплект назван в честь цвета центрального камня. Да и Gem Dior, собственно, тоже игра, но не с красками, а со словами: «Gem» (самоцвет) по-английски звучит почти как французское «J’aime», и выходит зашифрованное любовное послание «я люблю Dior».

Mellerio

Isola dei Pescatori

Mellerio, кольцо Ciottoli, белое золото, изумруды, хризопразы, бриллианты Фото: Courtesy of Mellerio

Старейший ювелирный дом Франции Mellerio dits Meller, по сей день принадлежащий семье Меллерио, выпускает по одной лаконичной — девять предметов — коллекции высокого ювелирного искусства в год. Нынешним летом, по задумке Лор-Изабель Меллерио, это три комплекта — Ciottoli, Maglia и Ondine, посвященные итальянскому острову Изола-деи-Пескатори на озере Лаго Маджоре, где расположена семейная вилла ювелирной династии. Коллекция стала продолжением рассказа о Борромейских островах — точнее, заключительной его главой (две предыдущие посвящены другим островам, входящим в итальянский архипелаг, Изола-Мадре и Изола-Белла).

Mellerio, колье Ciottoli, белое золото, сапфиры, изумруды, танзаниты, хризопразы, бриллианты Фото: Courtesy of Mellerio

Главный акцент сделан на игре с материалами, и каждое украшение — будь то серьги Ondine с ляпис-лазурью и каплевидными бриллиантами, бриллиантовое колье-шарф Maglia, сплетенное наподобие рыболовной сети из ниток серого золота, или кольцо Ciottoli с центральным колумбийским изумрудом в 4,5 карата, напоминающее о ярких улочках острова,— словно оживает при движении обладательницы.

Messika

Born to be Wild

Messika, серьга-кафф Desert Bloom, белое золото, бриллианты Фото: Courtesy of Messika

Парижский ювелир Валери Мессика традиционно представляет новинки высокого ювелирного искусства в марте на ювелирно-часовом салоне Baselworld, а в июле в Париже показывает редакторам и клиентам дополнительные комплекты украшений из коллекции. Так было и в этом году. Источник вдохновения — мир Дикого Запада. «Я люблю путешествовать, потому что это дает мне возможность убежать на время от обычного хода жизни. И нет более загадочного места для человека — и для побега от повседневности,— чем пустыни Северной Америки»,— поясняет Валери.

Messika, маска Desert Bloom, белое золото, бриллианты Фото: Courtesy of Messika

В Париже коллекция пополнилась комплектами Cushion Lasso и Fire Diamonds с желтыми бриллиантами огранки «кабошон», сетом Saguaro с прозрачными бриллиантами огранки «маркиза», названным в честь знаменитого кактуса, бриллиантовой подвеской Diamond Catcher и двумя аксессуарами: заколкой для волос Diamond Catcher и маской Desert Bloom из белого золота и бриллиантов.

Mikimoto

Jardin Mysterieux

Японская модель Аи Томинага в украшениях Mikimoto из коллекции Jardin Mysterieux Фото: Courtesy of Mikimoto

Новая коллекция японской марки Mikimoto, главного специалиста в мире по культивированному жемчугу,— это, как и обещает название, приглашение на прогулку в загадочный французский сад. Коллекцию Jardin Mysterieux условно можно разделить на две части. Первая — это фигуративные броши, формой напоминающие чугунные ворота в сад (они выполнены из черненого золота), розарий и сказочных птиц — белого лебедя с брюшком из природного жемчуга, павлина и голубей.

А вторая — это комплекты украшений: фантазийные абстрактные зарисовки на цветочную тему. Например, колье-воротник из круглых жемчужин акойя и разноцветных самоцветов (по центру — розовая шпинель), асимметричные серьги — ветви оливкового дерева с черным жемчугом южных морей и браслет-манжета, где белые круглые жемчужины словно вплетены в бриллиантовый цветочный орнамент.

De Beers

Portraits of Nature

De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты Фото: De Beers

В этом году коллекция высокого ювелирного искусства De Beers отсылает к калейдоскопу красок Африканского континента и его фауны. Ювелиры решили к каждому природному цвету подобрать соответствующий ему бриллиант. Коллекция состоит из пяти частей. Первая, Greater Flamingo, с розовыми бриллиантами — посвящение, как нетрудно догадаться, фламинго. Вторая, Chapman’s Zebra, с белыми бриллиантами и черным перламутром — графическая зарисовка, навеянная узорами на шкурах зебр Чапмана.

De Beers, браслет Electric Cichlid, желтое и белое золото, желтые и белые бриллианты Фото: De Beers

Третья, Monarch Butterfly,— это фигуративная история о бабочках вида данаида монарх и их разноцветных крыльях, рассказанная с помощью белых, сиреневых, оранжевых и зеленых бриллиантов. Четвертая часть, Knysna Chameleon,— игра с зелено-коричневыми оттенками хамелеонов, обитающих в Южной Африке. А заключительная, пятая, глава The Electric Cichlid с желтыми бриллиантами оттенка Fancy — это ювелирное воплощение золотых рыбок, приносящих удачу.

Elie Top

Sirius

Elie Top, кольцо Mira, желтое золото, патинированное серебро, бриллианты Фото: Courtesy of Elie Top

Парижский ювелир Эли Топ больше известен российским клиентам по своим работам для Lanvin эпохи Альбера Эльбаза: именно Топ 15 лет создавал все фантазийные украшения для французского дома моды. После отставки дизайнера в октябре 2015-го Эли решил наконец-то воплотить в жизнь свою давнюю мечту — делать украшения под собственным именем и исключительно по своим правилам. Так четыре года назад в Париже появилась марка украшений Elie Top, вобравшая в себя все, что так любит Топ,— таинственное Средневековье, мистические символы и архитектуру belle epoque.

Elie Top, колье Two Drops, желтое золото, патинированное серебро, сапфиры, бриллианты Фото: Courtesy of Elie Top

В новой коллекции Sirius много классических для Эли механизмов с секретом: камень скрывает полусфера из золота, и покупательница сама может решить, будут ли драгоценные камни выставлены на всеобщее обозрение (полусферу легко открыть) или спрятаны от посторонних глаз. На сей раз ювелир нашел этим тайным механизмам применение в двойных кольцах (с редчайшими изумрудами и желтыми сапфирами), мужских запонках, серьгах и колье-чокере (здесь сразу пять открывающихся сфер!). Еще одна новинка сезона — кольцо-солитер Mira с потайным бриллиантом, изумрудом или рубином, на оборотной стороне которого Эли разместил маленькое сердце.

Ana Khouri

Harmony

Ana Khouri, браслет Eva, белое золото, бриллианты, изумруды Фото: Courtesy of Ana Khouri

Бразильский ювелир Ана Хури по образованию скульптор, поэтому редакторы прозвали ее работы, отличающиеся асимметричностью и необычными геометрическими решениями, «ювелирными скульптурами». В новой коллекции Harmony («Гармония»), которую, как и прежнюю, представили в парижском Музее декоративных искусств,

Ана сделала акцент помимо белоснежных бриллиантов на два самоцвета — зеленые изумруды и голубые турмалины. «С самого начала мои работы для меня были лучшим средством передать ощущение гармонии с собой. Я надеюсь, что украшения из новой коллекции помогут их обладателям почувствовать себя спокойнее в этом мире, полном стресса, отвлекающего нас от главного, помогут вернуться к истокам и обрести гармонию»,— поделилась с журналистами Хури после презентации.

Charlotte Chesnais x Byredo

Value Chain

Charlotte Chesnais & Byredo, браслет, желтое золото, бриллианты Фото: Charlotte Chesnais x Byredo

Основатель марки Byredo Бен Горхам начал свой бизнес в 2006 году с ароматов для дома, а сегодня, 13 лет спустя,— это целая вселенная предметов люкса с линией кожаных аксессуаров и бесконечными совместными проектами: каждый запуск вызывает восторг у многочисленных поклонников марки. И вот новая идея — запуск ювелирных украшений. В напарники Горхам взял одну из самых ярких звезд парижской ювелирной сцены — Шарлотту Шене, чьи позолоченные украшения очень любят парижанки. Первая коллекция называется Value Chain (дословно: «Цепочка ценностей») и состоит из колье, браслетов, колец и серег в форме промышленных цепей. Все модели представлены в двух версиях — обычной позолоченной и с паве из бриллиантов. Кроме украшений в коллекцию входит идеальный аксессуар для путешествий — компактный кожаный кейс для перевозки украшений.

Lydia Courteille

La Vie en Rose

Рекламная кампания Lydia Courteille, коллекция La Vie en Rose Фото: Lydia Courteille

Парижский ювелир и геммолог Лидия Куртей, прежде чем найти свое призвание, выучилась на биохимика, а потом стала экспертом по античности. Сегодня полученные навыки она удачно сочетает, придумывая оригинальные коллекции в жанре Haute Joaillerie, содержащие разные социокультурные отсылки. Отправная точка ее новой коллекции La Vie en Rose («Жизнь в розовом цвете») — соблазнительные танцовщицы кабаре Crazy Horse и классическая легенда о Леде, жене спартанского царя, поразившей красотой самого Зевса. «Каждый день прохожу мимо бутика одной из самых известных парижских марок нижнего белья, Chantal Thomass, и всегда нахожу там что-то необычное,— рассказывает Куртей.— Однажды я задумалась: а что, если заговорить о нижнем белье на языке драгоценностей? Так родилась идея моей коллекции, где все украшения строятся вокруг двух цветов — черного и розового».

Lydia Courteille, серьги La Vie en Rose, розовое золото, морганиты, черные бриллианты Фото: Lydia Courteille

В ювелирной версии банты подвязок и корсетов усыпаны черными бриллиантами, кружево соткано из розового золота, а цвет обнаженного тела и соблазнительных губ передают драгоценные самоцветы во всех оттенках розового — морганиты, турмалины и сапфиры.

Buccellati

100th Anniversary

Итальянский ювелирный дом Buccellati был основан ровно 100 лет назад: в 1919 году Марио Буччеллати открыл самый первый магазин в Милане у оперного театра «Ла Скала». В честь юбилея внуки основателя марки — креативный директор дома Андреа Буччеллати и директор по связям с общественностью Мария Кристина Буччеллати — представили в Париже новую огранку бриллианта.

На ее разработку ушло больше года, а назвали ее по имени марки — Buccellati. Бриллианты новой огранки стали центром украшений новой коллекции высокого ювелирного искусства — затейливый комплект Cnosso из желтого и белого золота, минималистичные вещи Ventaglio в белом золоте, ажурные серьги Vega, браслет-манжета с цветочными узорами Sterlizia и кольца-солитеры с фирменными кружевными мотивами, выполненными в технике Rigato. Еще один сюрприз коллекции — два украшения из бриллиантового комплекта Cricket, созданные правнучкой основателя дома Лукрецией Буччеллати. Лукреция помогает отцу работать над коллекциями дома всего несколько сезонов, но ей уже удалось вдохнуть новую жизнь в семейное дело.

Лидия Агеева