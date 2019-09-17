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Балерина Анна Павлова в русском костюме с кокошником

Фото: предоставлено Chanel

Разными путями

Презентации от-кутюр

"Стиль Украшения". Приложение от , стр. 21

Многие коллекции, показанные в Париже на июльской Неделе от-кутюр, навеяны путешествиями. Марка Chaumet отправилась в небесные просторы, Chanel — в сказочную Россию, Mellerio и Buccellati выбрали солнечную Италию, Mikimoto — загадочные сады Франции, Messika — палящие пустыни Дикого Запада, De Beers — Африку, а Lydia Courteille — родной Париж. Виктуар де Кастеллан празднует свое 20-летие в Dior яркой разноцветной коллекцией, а новички Ana Khouri и Elie Top продолжают завоевывать ювелирную столицу мира.


Chanel


Le Paris Russe de Chanel

Новая коллекция Chanel — посвящение России. Самой Мадемуазель не довелось побывать в нашей стране, но она всегда была окружена русскими эмигрантами в Париже. Парфюмер царского двора Эрнест Бо создал для нее аромат под номером пять, княгиня Мария Павловна в своем ателье «Катмир» разрабатывала вышивки для Chanel, с Коко нежно дружили Стравинский и Дягилев, а великий князь Дмитрий Павлович стал героем одного из ее самых страстных романов. Так что во многом новая коллекция — о мечте, о России, которую Габриэль Шанель сама для себя выдумала.



Бриллиантовые комплекты Aigle Cambon (браслет плюс кольцо) и Aigle Protecteur (колье плюс серьги) с двуглавыми орлами (в квартире Мадемуазель на улице Камбон зеркало украшало изображение именно этой птицы), серьги и кольца Medaille Solaire из желтого золота с мотивом, напоминающим орден императорской России, браслет-манжета Folklore с красной эмалью и несколько ювелирных головных уборов — тиары Ble Maria с цветными турмалинами и диадема-трансформер Sarafane с жемчугом — одни из самых ярких украшений собрания «a la russe». Пока в коллекции 63 украшения, но ее обещают дополнить к ноябрю еще несколькими изделиями и представить все вместе в Москве.

Chaumet


Les Ciels de Chaumet

Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты

Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты

Фото: Courtesy of Chaumet

«Что может быть романтичнее небес?» — задумались ювелиры Chaumet и, видимо, ответа не нашли, потому что новую коллекцию решили посвятить именно небу во всех его цветовых ипостасях. Грозовой небосвод перед большой летней бурей нашел воплощение в комплекте Lueurs d’Orage: асимметричные серьги с имперскими топазами, сиреневыми сапфирами и ярко-красными гранатами родолитами, часы в технике маркетри из разноцветного перламутра, колье-трансформер с имперским топазом огранки «груша» весом 37 карат.

Chaumet, серьги Soleil de Feu, белое и розовое золото, сапфиры, шпинели, гранаты и бриллианты

Chaumet, серьги Soleil de Feu, белое и розовое золото, сапфиры, шпинели, гранаты и бриллианты

Фото: Chaumet

Волнистые облака на небе превратились в украшения Nuages d’Or из белого и желтого дутого золота, усыпанного бриллиантами. Золотистое солнце отозвалось диадемой, колье, серьгами и кольцами Soleil Glorieux c желтыми и прозрачными бриллиантами, а огненное — колье, серьгами, брошью и кольцами Soleil de Feu с красной шпинелью, рыжими гранатами и желтыми сапфирами. Ночное небо получило два воплощения: с камнями синих и зеленых оттенков (комплект Soleil de Minuit) и с прозрачными бриллиантами, словно драгоценными звездами (комплект Les Fulgurances du Ciel).

Dior


Gem Dior

Dior Joaillerie, кольцо Multicolore Anglais, желтое золото, рубины, сапфиры, спессартины, цавориты, гранаты, изумруды, бриллианты

Dior Joaillerie, кольцо Multicolore Anglais, желтое золото, рубины, сапфиры, спессартины, цавориты, гранаты, изумруды, бриллианты

Фото: Dior Joaillerie

«Мне захотелось положить все мои коллекции для Dior c 1999 года в шейкер и посмотреть, что из этого выйдет! Получилось не фигуративное повторение, а новое абстрактное воплощение, как пиксельные стоп-кадры крупным планом»— так рассказывает о своей новой коллекции Gem Dior креативный директор ювелирного направления марки Виктуар де Кастеллан. В этом году Виктуар отмечает 20-летний юбилей: ее первая коллекция для Dior появилось в 1999-м. Не потому ли в нынешней 99 изделий?

Сама коллекция максимально абстрактна и строится на ломаных линиях, любимой Виктуар асимметрии и игре с цветом. Outremer (лазурь) и Denim (джинса) с синими сапфирами, Bonbon (конфета) с розовыми, Orange Safran (оранжевый шафран) с рыжим спессартином, Sapin (елка), Menthe (мята) и Gazon (газон) с изумрудами, Vert Pomme (зеленое яблоко) с цаворитами, Coquelicot (мак) и Vermillon (алая краска) с рубинами и Glacon (кубик льда) с белыми бриллиантами — каждый комплект назван в честь цвета центрального камня. Да и Gem Dior, собственно, тоже игра, но не с красками, а со словами: «Gem» (самоцвет) по-английски звучит почти как французское «J’aime», и выходит зашифрованное любовное послание «я люблю Dior».

Mellerio


Isola dei Pescatori

Mellerio, кольцо Ciottoli, белое золото, изумруды, хризопразы, бриллианты

Mellerio, кольцо Ciottoli, белое золото, изумруды, хризопразы, бриллианты

Фото: Courtesy of Mellerio

Старейший ювелирный дом Франции Mellerio dits Meller, по сей день принадлежащий семье Меллерио, выпускает по одной лаконичной — девять предметов — коллекции высокого ювелирного искусства в год. Нынешним летом, по задумке Лор-Изабель Меллерио, это три комплекта — Ciottoli, Maglia и Ondine, посвященные итальянскому острову Изола-деи-Пескатори на озере Лаго Маджоре, где расположена семейная вилла ювелирной династии. Коллекция стала продолжением рассказа о Борромейских островах — точнее, заключительной его главой (две предыдущие посвящены другим островам, входящим в итальянский архипелаг, Изола-Мадре и Изола-Белла).

Mellerio, колье Ciottoli, белое золото, сапфиры, изумруды, танзаниты, хризопразы, бриллианты

Mellerio, колье Ciottoli, белое золото, сапфиры, изумруды, танзаниты, хризопразы, бриллианты

Фото: Courtesy of Mellerio

Главный акцент сделан на игре с материалами, и каждое украшение — будь то серьги Ondine с ляпис-лазурью и каплевидными бриллиантами, бриллиантовое колье-шарф Maglia, сплетенное наподобие рыболовной сети из ниток серого золота, или кольцо Ciottoli с центральным колумбийским изумрудом в 4,5 карата, напоминающее о ярких улочках острова,— словно оживает при движении обладательницы.

Messika


Born to be Wild

Messika, серьга-кафф Desert Bloom, белое золото, бриллианты

Messika, серьга-кафф Desert Bloom, белое золото, бриллианты

Фото: Courtesy of Messika

Парижский ювелир Валери Мессика традиционно представляет новинки высокого ювелирного искусства в марте на ювелирно-часовом салоне Baselworld, а в июле в Париже показывает редакторам и клиентам дополнительные комплекты украшений из коллекции. Так было и в этом году. Источник вдохновения — мир Дикого Запада. «Я люблю путешествовать, потому что это дает мне возможность убежать на время от обычного хода жизни. И нет более загадочного места для человека — и для побега от повседневности,— чем пустыни Северной Америки»,— поясняет Валери.

Messika, маска Desert Bloom, белое золото, бриллианты

Messika, маска Desert Bloom, белое золото, бриллианты

Фото: Courtesy of Messika

В Париже коллекция пополнилась комплектами Cushion Lasso и Fire Diamonds с желтыми бриллиантами огранки «кабошон», сетом Saguaro с прозрачными бриллиантами огранки «маркиза», названным в честь знаменитого кактуса, бриллиантовой подвеской Diamond Catcher и двумя аксессуарами: заколкой для волос Diamond Catcher и маской Desert Bloom из белого золота и бриллиантов.

Mikimoto


Jardin Mysterieux

Японская модель Аи Томинага в украшениях Mikimoto из коллекции Jardin Mysterieux

Японская модель Аи Томинага в украшениях Mikimoto из коллекции Jardin Mysterieux

Фото: Courtesy of Mikimoto

Новая коллекция японской марки Mikimoto, главного специалиста в мире по культивированному жемчугу,— это, как и обещает название, приглашение на прогулку в загадочный французский сад. Коллекцию Jardin Mysterieux условно можно разделить на две части. Первая — это фигуративные броши, формой напоминающие чугунные ворота в сад (они выполнены из черненого золота), розарий и сказочных птиц — белого лебедя с брюшком из природного жемчуга, павлина и голубей.

А вторая — это комплекты украшений: фантазийные абстрактные зарисовки на цветочную тему. Например, колье-воротник из круглых жемчужин акойя и разноцветных самоцветов (по центру — розовая шпинель), асимметричные серьги — ветви оливкового дерева с черным жемчугом южных морей и браслет-манжета, где белые круглые жемчужины словно вплетены в бриллиантовый цветочный орнамент.

De Beers


Portraits of Nature

De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты

De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты

Фото: De Beers

В этом году коллекция высокого ювелирного искусства De Beers отсылает к калейдоскопу красок Африканского континента и его фауны. Ювелиры решили к каждому природному цвету подобрать соответствующий ему бриллиант. Коллекция состоит из пяти частей. Первая, Greater Flamingo, с розовыми бриллиантами — посвящение, как нетрудно догадаться, фламинго. Вторая, Chapman’s Zebra, с белыми бриллиантами и черным перламутром — графическая зарисовка, навеянная узорами на шкурах зебр Чапмана.

De Beers, браслет Electric Cichlid, желтое и белое золото, желтые и белые бриллианты

De Beers, браслет Electric Cichlid, желтое и белое золото, желтые и белые бриллианты

Фото: De Beers

Третья, Monarch Butterfly,— это фигуративная история о бабочках вида данаида монарх и их разноцветных крыльях, рассказанная с помощью белых, сиреневых, оранжевых и зеленых бриллиантов. Четвертая часть, Knysna Chameleon,— игра с зелено-коричневыми оттенками хамелеонов, обитающих в Южной Африке. А заключительная, пятая, глава The Electric Cichlid с желтыми бриллиантами оттенка Fancy — это ювелирное воплощение золотых рыбок, приносящих удачу.

Elie Top


Sirius

Elie Top, кольцо Mira, желтое золото, патинированное серебро, бриллианты

Elie Top, кольцо Mira, желтое золото, патинированное серебро, бриллианты

Фото: Courtesy of Elie Top

Парижский ювелир Эли Топ больше известен российским клиентам по своим работам для Lanvin эпохи Альбера Эльбаза: именно Топ 15 лет создавал все фантазийные украшения для французского дома моды. После отставки дизайнера в октябре 2015-го Эли решил наконец-то воплотить в жизнь свою давнюю мечту — делать украшения под собственным именем и исключительно по своим правилам. Так четыре года назад в Париже появилась марка украшений Elie Top, вобравшая в себя все, что так любит Топ,— таинственное Средневековье, мистические символы и архитектуру belle epoque.

Elie Top, колье Two Drops, желтое золото, патинированное серебро, сапфиры, бриллианты

Elie Top, колье Two Drops, желтое золото, патинированное серебро, сапфиры, бриллианты

Фото: Courtesy of Elie Top

В новой коллекции Sirius много классических для Эли механизмов с секретом: камень скрывает полусфера из золота, и покупательница сама может решить, будут ли драгоценные камни выставлены на всеобщее обозрение (полусферу легко открыть) или спрятаны от посторонних глаз. На сей раз ювелир нашел этим тайным механизмам применение в двойных кольцах (с редчайшими изумрудами и желтыми сапфирами), мужских запонках, серьгах и колье-чокере (здесь сразу пять открывающихся сфер!). Еще одна новинка сезона — кольцо-солитер Mira с потайным бриллиантом, изумрудом или рубином, на оборотной стороне которого Эли разместил маленькое сердце.

Ana Khouri


Harmony

Ana Khouri, браслет Eva, белое золото, бриллианты, изумруды

Ana Khouri, браслет Eva, белое золото, бриллианты, изумруды

Фото: Courtesy of Ana Khouri

Бразильский ювелир Ана Хури по образованию скульптор, поэтому редакторы прозвали ее работы, отличающиеся асимметричностью и необычными геометрическими решениями, «ювелирными скульптурами». В новой коллекции Harmony («Гармония»), которую, как и прежнюю, представили в парижском Музее декоративных искусств,

Ана сделала акцент помимо белоснежных бриллиантов на два самоцвета — зеленые изумруды и голубые турмалины. «С самого начала мои работы для меня были лучшим средством передать ощущение гармонии с собой. Я надеюсь, что украшения из новой коллекции помогут их обладателям почувствовать себя спокойнее в этом мире, полном стресса, отвлекающего нас от главного, помогут вернуться к истокам и обрести гармонию»,— поделилась с журналистами Хури после презентации.

Charlotte Chesnais x Byredo


Value Chain

Charlotte Chesnais & Byredo, браслет, желтое золото, бриллианты

Charlotte Chesnais & Byredo, браслет, желтое золото, бриллианты

Фото: Charlotte Chesnais x Byredo

Основатель марки Byredo Бен Горхам начал свой бизнес в 2006 году с ароматов для дома, а сегодня, 13 лет спустя,— это целая вселенная предметов люкса с линией кожаных аксессуаров и бесконечными совместными проектами: каждый запуск вызывает восторг у многочисленных поклонников марки. И вот новая идея — запуск ювелирных украшений. В напарники Горхам взял одну из самых ярких звезд парижской ювелирной сцены — Шарлотту Шене, чьи позолоченные украшения очень любят парижанки. Первая коллекция называется Value Chain (дословно: «Цепочка ценностей») и состоит из колье, браслетов, колец и серег в форме промышленных цепей. Все модели представлены в двух версиях — обычной позолоченной и с паве из бриллиантов. Кроме украшений в коллекцию входит идеальный аксессуар для путешествий — компактный кожаный кейс для перевозки украшений.

Lydia Courteille


La Vie en Rose

Рекламная кампания Lydia Courteille, коллекция La Vie en Rose

Рекламная кампания Lydia Courteille, коллекция La Vie en Rose

Фото: Lydia Courteille

Парижский ювелир и геммолог Лидия Куртей, прежде чем найти свое призвание, выучилась на биохимика, а потом стала экспертом по античности. Сегодня полученные навыки она удачно сочетает, придумывая оригинальные коллекции в жанре Haute Joaillerie, содержащие разные социокультурные отсылки. Отправная точка ее новой коллекции La Vie en Rose («Жизнь в розовом цвете») — соблазнительные танцовщицы кабаре Crazy Horse и классическая легенда о Леде, жене спартанского царя, поразившей красотой самого Зевса. «Каждый день прохожу мимо бутика одной из самых известных парижских марок нижнего белья, Chantal Thomass, и всегда нахожу там что-то необычное,— рассказывает Куртей.— Однажды я задумалась: а что, если заговорить о нижнем белье на языке драгоценностей? Так родилась идея моей коллекции, где все украшения строятся вокруг двух цветов — черного и розового».

Lydia Courteille, серьги La Vie en Rose, розовое золото, морганиты, черные бриллианты

Lydia Courteille, серьги La Vie en Rose, розовое золото, морганиты, черные бриллианты

Фото: Lydia Courteille

В ювелирной версии банты подвязок и корсетов усыпаны черными бриллиантами, кружево соткано из розового золота, а цвет обнаженного тела и соблазнительных губ передают драгоценные самоцветы во всех оттенках розового — морганиты, турмалины и сапфиры.

Buccellati


100th Anniversary

Итальянский ювелирный дом Buccellati был основан ровно 100 лет назад: в 1919 году Марио Буччеллати открыл самый первый магазин в Милане у оперного театра «Ла Скала». В честь юбилея внуки основателя марки — креативный директор дома Андреа Буччеллати и директор по связям с общественностью Мария Кристина Буччеллати — представили в Париже новую огранку бриллианта.

На ее разработку ушло больше года, а назвали ее по имени марки — Buccellati. Бриллианты новой огранки стали центром украшений новой коллекции высокого ювелирного искусства — затейливый комплект Cnosso из желтого и белого золота, минималистичные вещи Ventaglio в белом золоте, ажурные серьги Vega, браслет-манжета с цветочными узорами Sterlizia и кольца-солитеры с фирменными кружевными мотивами, выполненными в технике Rigato. Еще один сюрприз коллекции — два украшения из бриллиантового комплекта Cricket, созданные правнучкой основателя дома Лукрецией Буччеллати. Лукреция помогает отцу работать над коллекциями дома всего несколько сезонов, но ей уже удалось вдохнуть новую жизнь в семейное дело.

Лидия Агеева


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