Застройщики сделали наценку

С окончательным переходом жилищной отрасли на эскроу-счета рост стоимости первичной недвижимости не остановился. В крупных городах за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%. Годовая динамика оказывается значительной: жилье в Казани за этот период подорожало на треть, а в Москве более чем на 10%. Причина в вымывании с рынка доступного предложения и снижении девелоперской активности.



Средняя стоимость первичной недвижимости в крупных городах России за месяц выросла в среднем на 1%, следует из материалов аналитического центра ЦИАН. Наиболее заметная положительная динамика оказалась характерна для городов с низкой расчетной базой. В Уфе новостройки за месяц подорожали на 4,2% (до 68,8 тыс. руб. за 1 кв. м), в Ростове-на-Дону на 3,7% (до 50,5 тыс. руб. за 1 кв. м), в Воронеже на 3,3% (до 47,5 тыс. руб. за 1 кв. м). Хотя средняя стоимость реализации целой однокомнатной квартиры, согласно данным «Авито Недвижимость», в этих регионах практически не изменилась.

Лидером по этому показателю аналитики называют Москву: за месяц однокомнатная квартира в столице подорожала на 6,7%, а за год на 13%, сейчас лот стоит в среднем 8,2 млн руб. Стоимость 1 кв. м в ЦИАН оценивают в 191 тыс. руб., это на 1% дороже, чем в июле, и на 10,4% — чем год назад.

Максимальную годовую динамику цен по-прежнему демонстрирует Казань. Согласно расчетам ЦИАН, первичная недвижимость в городе сейчас продается в среднем по цене 90,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 1,1% дороже, чем в июле, и на 33,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в Казани, по данным «Авито Недвижимость», составляет 3,09 млн руб., это на 1,5% выше показателя июля и на 10,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Руководитель местного риэлторского агентства Гузель Мухамедзянова объясняет такой резкий рост цен высоким покупательским спросом. До первого июля, по ее словам, интерес к первичной недвижимости подстегивал страх роста цен на фоне перехода на эскроу, но после вступления в силу изменений, по словам эксперта, спрос не снизился. По оценкам госпожи Мухамедзяновой, около 40% квартир в Казани сейчас приобретается с инвестиционными целями: покупатели рассчитывают на дальнейшее подорожание и планируют в дальнейшем сдавать.

Заметный рост цен на первичную недвижимость в отдельных регионах в «Авито Недвижимость» называют первыми отголосками перехода на эскроу. Согласно оценкам аналитиков, стоимость недвижимости, которая продается в проектах, реализуемых через специальные счета, выше на 10%, чем в аналогичных, где продажи ведутся по старым правилам. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предполагает, что в ближайшей перспективе средние цены будут расти в большинстве регионов. «Это связано не только с переходом на эскроу, но и с тем, что в последние несколько месяцев застройщики выводят мало нового предложения, в результате ассортимент становится уже и лоты по выгодным ценам вымываются»,— рассуждает он.

Директор по маркетингу компании «Талан» Наталья Гарифуллина придерживается похожей позиции. Согласно ее оценкам, в ближайшие полтора-два года объем новых проектов в различных регионах может сократиться на 20–40%. «В последние месяцы на рынке начали появляться предложения от небольших девелоперов о продаже площадок, например, в Пензе, Краснодаре, Ижевске — и тенденция ухода с рынка мелких и средних застройщиков будет только набирать обороты»,— рассуждает она. Крупные девелоперы, по ее словам, сокращают динамику вывода на рынок новых проектов.

Александра Мерцалова