WSJ: Карлос Гон создал фонд технологических инвестиций на деньги партнера Nissan в Омане

Бывший глава Nissan Карлос Гон создал фонд для инвестиций в технологические стартапы Кремниевой долины, используя для этого миллионы долларов, полученных от топ-менеджера оманского партнера Nissan, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Компания, названная Shogun Investments и предназначенная для таких инвестиций, была создана господином Гоном и его сыном Энтони Гоном в 2015 году. На ее счета в период с 2015 по 2018 год перевела $27,2 млн ливанская компания Good Faith Investments. Как пишет WSJ, эта компания принадлежала Дивенду Кумару, управляющему директору оманской Suhail Bahwan Automobiles, дистрибутора Nissan. В общей сложности господин Кумар перевел на счета Good Faith Investments $44 млн. Shogun инвестировал в 45 стартапов, включая сингапурский сервис онлайн-заказа такси Grab, Fresco News, занимавшийся развитием цифровых медиа, и приложение аренды автомобилей Skurt. По данным источников, на начало 2019 года инвестиции Shogun оценивались в $19 млн. Кроме того, по их данным, $12 млн со счетов Good Faith Investments поступили компании Beauty Yachts, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она владеет яхтой, которой пользуется семья господина Гона, и занимается ее обслуживанием.

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Как пишет WSJ, господин Гон смешивал обязанности главы крупной корпорации со своими личными деловыми интересами, в том числе заключая сделки со своими друзьями и знакомыми на Ближнем Востоке и в Индии. По данным источников газеты, господин Гон не проинформировал Nissan о том, что он начал инвестиционный бизнес с одним из оманских партнеров компании. Напомним, господин Гон был арестован японскими властями в ноябре по подозрению в финансовых махинациях в Nissan, с тех пор его дело продолжает расширяться, в нем появляются новые обвинения.

Яна Рождественская