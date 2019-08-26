Предполагаемых участников ОПГ «Новотатарские» приговорили за вымогательство и наркотики

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор возможным участником казанской ОПГ «Новотатарские».

Как сообщили в пресс-службе суда, Артем Горбачев приговорен к шести годам лишения свободы, Иван Плешков получил четыре года и один месяц, Адель Музыков, Альберт Шакиров и Арслан Ахмет-Тащим — по четыре года. Они будут отбывать сроки в колонии общего режима. Константин Куртымов и Игорь Шаронов получили по 11 лет колонии строго режима.

Как сообщал "Ъ-Казань", членов группировки обвиняли по ст.163 (вымогательство) и ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). По версии следствия, подозреваемые обложили данью предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, которых заставляли ежемесячно платить им за криминальное покровительство. Специоперация по задержанию прошла в августе этого года. У предполагаемых членов ОПГ было изъято травматические пистолеты со спиленными номерами, электрошокеры, кастеты, ножи. У одного из них нашли более 50 граммов кокаина, расфасованного и приготовленного к сбыту.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"