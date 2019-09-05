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Мицумания 2.0

Рестарт МЦ «Автодон»- новый взгляд на линейку популярных японских кроссоверов

18 августа обновленный Митсубиши центр «Авто-Дон» провел встречу с представителями СМИ г. Воронежа. Поводом послужили глобальные реновации внутри салона, смена ген.директора и пересмотр стратегии компании


Фото: Авто-Дон

В числе первых журналисты смогли оценить внутренние и внешние изменения центра, пообщаться с новой командой и пройти тест-драйв больших автомобилей марки Mitsubishi в эксклюзивном внедорожном парке Авто-Дон. Дело в том, что компания Mitsubishi пересмотрела свои приоритеты и сделала ставку в России на внедорожники. На таком автомобиле можно, не задумываясь, отправиться в путешествие всей семьёй, ведь он отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и надежности.

Уже в начале октября нас всех ожидает большой праздник в честь официального рестарта МЦ Авто-Дон. Следите за новостями!

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