Мицумания 2.0

18 августа обновленный Митсубиши центр «Авто-Дон» провел встречу с представителями СМИ г. Воронежа. Поводом послужили глобальные реновации внутри салона, смена ген.директора и пересмотр стратегии компании

Фото: Авто-Дон

В числе первых журналисты смогли оценить внутренние и внешние изменения центра, пообщаться с новой командой и пройти тест-драйв больших автомобилей марки Mitsubishi в эксклюзивном внедорожном парке Авто-Дон. Дело в том, что компания Mitsubishi пересмотрела свои приоритеты и сделала ставку в России на внедорожники. На таком автомобиле можно, не задумываясь, отправиться в путешествие всей семьёй, ведь он отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и надежности.

Уже в начале октября нас всех ожидает большой праздник в честь официального рестарта МЦ Авто-Дон. Следите за новостями!