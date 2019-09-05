В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей

Сбербанк, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали соглашение о сотрудничестве. Документом закреплены обязательства сторон в ходе реализации в регионе Программы по развитию личностного потенциала детей.

Фото: Сбербанк

В церемонии подписания приняли участие руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов и Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. Также документ подписал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

Программа сфокусирована на раскрытии личностного потенциала детей: он позволит им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

В рамках трёхстороннего сотрудничества Сбербанк окажет организационную и информационную поддержку Программе в Воронежской области. Благотворительный фонд «Вклад в будущее» инициирует переподготовку управленческих и педагогических кадров региона, проведёт комплексное учебно-методическое и консультационное сопровождение мероприятий Программы, оценку её результативности. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области организует апробацию образовательных практик по развитию навыков XXI века, обеспечит масштабирование Программы.

В 2019 году управленческие команды образовательных организаций области пройдут обучение и начнут формировать в школах и детских садах личностно-развивающую образовательную среду. Педагоги также пройдут переподготовку, начав использовать в своей деятельности комплекс учебно-методических материалов и инструментов по развитию и оценке навыков XXI века. С сентября 2020 года в образовательных организациях стартуют занятия с детьми – в подготовленной, развивающей, образовательной среде и по новым методикам.

- Сбербанк активно работает с подрастающим поколением, потому что это в широком смысле наше будущее. Ребята, которые сегодня ходят в школу, довольно скоро вырастут и станут нашими сотрудниками или клиентами. Являясь лидером по внедрению новейших технологий, мы имеем возможность использовать их в различных сферах. Подписанное соглашение открывает доступ к ним для сферы образования Воронежской области, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

- Сегодня мир стремительно меняется и поэтому очень важно дать подрастающему поколению правильные ориентиры, которые позволят им не растеряться в условиях неопределенности и выбрать свой путь в жизни. В этом смысле, подписанное соглашение дает дополнительные инструменты для реализации этой важной задачи, ¬– отметил руководитель департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

- Одна из главных задач Программы – помочь учителю оценить и развить свой потенциал и вместе с командой коллег создавать для детей такие условия, чтобы каждый ребенок двигался по своей траектории, чувствовал себя успешным и был таким, - пояснил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

В 2019 году Благотворительный фонд «Вклад в будущее» провёл конкурс на участие в Программе, заявки на который подали более 30-ти российских субъектов. Воронежская область стала одним из 10-ти российских субъектов, отобранных экспертной комиссией. Реализация Программы начнётся в десяти школах и двух детских садах, расположенных как в Воронеже, так и в области. Планируется, что к 2023 году, Программа охватит не менее 10% общеобразовательных организаций региона.

Напомним, Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан Сбербанком в 2015 году в целях поддержки развития современного российского образования с учетом вызовов сегодняшнего дня и развития инклюзивной среды, равных возможностей самореализации и полноценной жизнедеятельности для всех вне зависимости от особенностей развития и здоровья. В рамках направления «Современное образование» фонд инициирует и поддерживает проекты, способствующие развитию у детей навыков XXI века. В рамках направления «Инклюзивная среда» фонд оказывает поддержку проектам по социализации, адаптации, профориентации, трудоустройству детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями ментального развития.

Официальный сайт фонда – vbudushee.ru