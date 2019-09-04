Проект одиннадцатиклассницы из Белгорода стал победителем энергетической проектной смены «Россетей»

Фото: Белгородэнерго

Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась вторая энергетическая проектная смена компании «Россети». Проект гравитационного накопителя электроэнергии, подготовленный старшеклассницей из белгородского лицея №9 Лидией Солнышко в соавторстве со школьником из Самары Артемом Шаповаловым, вошел в список победителей и теперь будет представлен в полуфинале ежегодного Всероссийского конкурса по поиску и отбору инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019», инициированного компанией «Россети» совместно с Фондом «Сколково».

Приз зрительских симпатий получил проект «Battery sharing: платформа управления распределенными накопителями энергии», подготовленный Владом Ильинским (Белгородская область), Дарьей Ворониной (Томская область) и Аксиньей Воробьевой (Самарская область).

Участниками проектной смены в «Орленке» стали 108 ребят в возрасте 15-17 лет со всей России, показавшие наилучшие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников компании ПАО «Россети» и Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее».

В ходе лекций и дискуссий школьники познакомились с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, системами накопления электроэнергии, обсудили технологическое устройство энергосистемы России, особенности управления активами в электрических сетях, а также роль и перспективные направления развития компании «Россети» в условиях цифровой трансформации отрасли. Финальным этапом состязания стала презентация и защита проектов, подготовленных школьниками в течение всего периода обучения.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров, который поздравил «орлят» с успешным завершением проектной смены и поблагодарил за работу. «Каждый из представленных проектов связан с концепцией цифровой трансформации отрасли. Ребята очень порадовали своим серьезным отношением к работе: они поднимали насущные проблемы, предлагали пути их решения. За довольно короткое время успели вникнуть в суть вопросов, проработать их, дать свои рекомендации. Радует, что у нас подрастают такие достойные талантливые преемники», – отметил Андрей Майоров.

Преподавателями энергосмены стали эксперты в области энергетики и ведущие специалисты Инфраструктурного центра EnergyNet, АНО «Институт Шифферса», МЭИ, МИФИ, ИГЭУ, СПбГТУ им. Петра Великого, УРФУ и ГК «Современные технологии».