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Первого замминистра сельского хозяйства подыскали в краевом минпроме

Светлана Ременщикова займет должность первого заместителя министра сельского хозяйства Пермского края. Об этом было объявлено в понедельник на заседании общественного совета при краевом минсельхозе. До назначения госпожа Ременщикова являлась начальником управления финансов и реализации госпрограммы краевого минпрома.

До этого первым замминистра была Людмила Коврова, но она решила в июле уволиться из минсельхоза.

Напомним, руководство краевого минсельхоза сменилось в июне. Кресло министра заняла гендиректор пермской кондитерской фабрики «Тортолино» Оксана Бреднева. Предыдущий министр Александр Козюков возглавил теруправление Россельхознадзора.

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