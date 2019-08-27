Холдинг «УралАвтоИмпорт» не будет восстановлен

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве ООО «Юджи-Капитал», владевшего тремя автосалонами холдинга «УралАвтоИмпорт». Как следует из судебной документации, 14 июня от конкурсного управляющего поступило заявление об утверждении мирового соглашения между должником и кредиторами в деле о банкротстве ООО «Юджи-Капитал». В связи с этим в заседании был объявлен перерыв. После него представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о принятии отказа от заявления об утверждении мирового соглашения. Суд поддержал эти доводы.

Напомним, «Юджи-Капитал» является владельцем трех автосалонов бывшего автохолдинга «УралАвтоИмпорт», свернувшего свою деятельность минувшей осенью. Обществу принадлежат три автосалона. Кредитором «Юджи-Капитал» является дочерняя структура «Сбербанка» — «СБК Уран». Ее требования составляют 996,8 млн руб., из которых 282 млн руб. обеспечены имуществом. Ранее сообщалось, что часть долга «СБК Уран» (на 99 млн руб.) выкупило ООО «Финтехстрой». Этот долг обеспечен имуществом третьего автосалона — по ул. Героев Хасана, 105/3. Торги на покупку автосалонов не привлекли покупателей и были объявлены заново.