Еловский муниципальный район станет муниципальным округом

Земское собрание Еловского муниципального района рассмотрит проект о преобразовании поселений в единый муниципальный округ 3 сентября. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщили в администрации района. Ранее в поселениях были проведены публичные слушания. В случае положительного решения земсобрания инициатива будет направлена в Законодательное собрание Пермского края до 19 сентября.

Ранее „Ъ-Прикамье“ писал, что публичные слушания по вопросу объединения поселений районов в муниципальные округа назначены в Бардинском и Кишертском районах. Предполагается, что эти проекты будут рассмотрены на ноябрьском пленарном заседании заксобрания.