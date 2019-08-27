Суды рассмотрели 14 исков, касающихся муниципальных выборов

Суды на территории Пермского края рассмотрели 14 исков, касающихся регистрации, либо отказа в регистрации кандидатов на муниципальные выборы. Такие данные были озвучены на заседании рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Пермского края при краевой Общественной палате. Как пояснили в пресс-службе краевой избирательной комиссии, 10 из 14 судебных разбирательств связаны с выборами депутатов думы Чусовского городского округа. Все оспариваемые решения комиссий признаны законными и оставлены без изменения.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Пермском крае пройдут 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. Самые крупные из них — выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Кроме того, в единый день голосования будут избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов. Всего будет замещено около 350 депутатских мандатов.